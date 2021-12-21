Özel Eğitim Merkezi’nde tavan tadilat bekliyor

KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi Mutfağının tavanı çökme tehlikesi yaşıyor.Okul yönetimi, tadilat için defalarca tamir talebinde bulunduklarını buna rağmen konunun yetkililerce ısrarla görmezden gelinip hiçbir tamir yapılmadığını açıkladı. "Geçen hafta Namık Kemal Lisesinde yaşanan olaydan sonra göz göre göre tavanın yıkılması mı bekleniyor?" diye soran okul yönetimi, tavanın bir kaza yaşanmadan tadilatının yapılmasını bekliyor.