banner762
banner753
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
16 0
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
9 0
 
28 0
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
24 0
Cihangir, Girne’ye patladı
Cihangir, Girne’ye patladı
59 0
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
21 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
51 0
banner661
banner726

Tavanın yıkılması mı bekleniyor?

banner476

Özel Eğitim Merkezi’nde tavan tadilat bekliyor

banner714
Tavanın yıkılması mı bekleniyor?
banner721
 
 
KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi Mutfağının tavanı çökme tehlikesi yaşıyor.
Okul yönetimi, tadilat için defalarca tamir talebinde bulunduklarını buna rağmen konunun yetkililerce ısrarla görmezden gelinip hiçbir tamir yapılmadığını açıkladı. "Geçen hafta Namık Kemal Lisesinde yaşanan olaydan sonra göz göre göre tavanın yıkılması mı bekleniyor?" diye soran okul yönetimi, tavanın bir kaza yaşanmadan tadilatının yapılmasını bekliyor.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.