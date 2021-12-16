Tavan öğrencinin kafasına çöktü

Ülkemizin en eski okullarından biri olan Gazimağusa'daki Namık Kemal Lisesi'nde bu sabah yaşanan çökme olayı sonucu bir öğrenci yaralandı.

Aldığımız bilgilere göre Namık Kemal Lisesi'nde ders yapan öğrencilerin kafasına tavan çöktü. Çökme sonucunda 1 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Namık Kemal Lisesi Müdürü Aliye Sallakogulları Kanal Sim’e verdiği bilgide, “Küçücük bir yerden sıvalar düştü. Bir çocuk da yakındaydı. Çocuğun üzerine sıçradı. Tedbir amaçlı ambulans çağırdık ve çocuğu hastaneye götürdük. Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçtik. İnşaat biriminden gelip bakacaklar. Okul Aile Birliği ile burada toplantı yapıyoruz” dedi.