“Tavan çökmedi, sıva düştü”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Canbulat Ortaokulunda tavanın çökmediğini, sıvanın düştüğünü belirtti. “En fazla icraat yapılan dönemi yaşıyoruz” diyen Çavuşoğlu, çocukların dünden daha fazla güvenliği olduğunu söyledi

Mecliste konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, muhalefetin icraat döneminde neler yaptığını sordu.

Çavuşoğlu, Canbulat Ortaokulu’nda bir sınıfın tavanı çöktüğü söylemlerinin doğru olmadığını söyledi, “Tavan değil, sıva düştü. Paslanan demirden sıva düştü” değerlendirmesinde bulundu, gereken tamirin yapılmakta olduğunu söyledi.

“Can güvenliğini artırma noktasında ülkenin imkanları budur” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, “Ülkede 162 okul var.80-100 senelik okulları hükümete yüklemek doğru değildir. 23.5 okul yapma hedefi koyduk, yapacağız” dedi.

Çavuşoğlu, okul güvenliği noktasında işi yapacak olanın bilimsel yetkili insanlar olduğunu, gereken tüm çalışmaların yapıldığını, ihalelere çıkmaların başladığını belirtti.

Okulların projelerinin tamamlanmasının minimum iki yıl alacağını dile getiren Çavuşoğlu, prefabriklerin dünya standartlarına getirildiğini ve çocukların can güvenliğinin sağlandığını söyledi.

Devlet ve özel okullarda yabancı öğrenciler bulunduğunu, aralarında Türkçe bilen öğrenciler de bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, tüm okullarda genel olarak 6 bin civarında yabancı öğrenci bulunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, yabancı öğrencilere Türkçe kurs verildiğini, Türkçe belgesine sahip olmayan çocukların okula alınmayacağını söyleyerek, en büyük endişenin Türkçe öğretip okula alınmazsa topluma o kişilerin entegre olamayacağı, bu konudan endişelerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

“En fazla icraat yapılan dönemi yaşıyoruz” diyen Çavuşoğlu, çocukların dünden daha fazla güvenliği olduğunu belirtti.

