Tatlısu Belediyesi depremzedelere kapılarını açtı

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, depremden dolayı barınma ihtiyacı olanları misafir etmeye hazır olduklarını kaydetti

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, depremden dolayı barınma ihtiyacı olanları misafir etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Orçan yaptığı açıklamada şöyle dedi :

“Hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağolsun. Acımızın ve üzüntümüzün tarifi yok. Zaman yaralarımızı sarma zamanı…

Bir yandan malzeme yardımlarınız devam ederken KKTC Tatlısu Belediyesi olarak Tesislerimizde Depremden zarar gören ve Barınma ihtiyacı olan 70-80 Kardeşimizi misafir etmeye hazırız.

Arzu eden kardeşlerimiz bana 0533 860 69 49 numaralı telefondan ulaşabilirler.”

