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Tatbikat hazırlığı

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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2023 Tatbikatı pazartesi başlıyor

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Tatbikat hazırlığı
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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2023, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla 11-15 Eylül tarihleri arasında KKTC’de icra edilecek.
Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.
Tatbikata, Türkiye ve KKTC’den kara, hava ve deniz unsurlarının iştirak edecek.
 
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