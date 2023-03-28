“Tatar’ın siyasetiyle hiçbir yere varılamaz”

CTP Genel Sekreteri Akansoy, Tatar’ın yürüttüğü siyasetle Kıbrıslı Türklerin hiçbir yere varamayacağını vurguladı

CTP Gençlik Örgütü 19. Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yapan Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP’nin iç politikada olduğu gibi dış politikada da belirleyici bir rol oynayacağı bir sürece girildiğini söyledi.

6 Şubat’ta Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem yaşandığını anımsatan Akansoy, mühürlenmiş binalara imar affı çıkararak tekrar kapı açanların ‘cinayet’ işlediğini vurguladı.

Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmelere de değinen Akansoy, Güneyde geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde Nikos Hristodulidis’in seçildiğini anımsattı ve yeni bir sürecin başlangıcına işaret etti.

CTP’nin kurulduğu günden bu yana Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonu savunduğunu aktaran Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın savunduğu iki devletli çözüm modelinin uluslararası toplumda bir geçerliliği olmadığının kanıtlandığını savundu.

Akansoy, Tatar’ın yürüttüğü siyasetle Kıbrıslı Türklerin hiçbir yere varamayacağını söylediklerini kaydetti.

Adada varılabilecek bir çözümün BMGK kararları çerçevesinde olabileceğini dile getiren Akansoy, müzakerelerin ucu açık bir süreç olarak değil, 2017’de Crans Montana’da kalınan noktadan başlaması gerektiğini söyledi.

