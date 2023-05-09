“Tatar’ın siyasetinden çok etkilendim”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın hayatını konu alan biyografi kitabının İngiliz yazarı Jennifer Vardy, Tatar’ın çalışkanlığı ve savunduğu siyasetinden çok etkilendiğini ve ilham aldığını ifade etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz yazar Jennifer Vardy tarafından kaleme alınan ve kendisinin hayatını konu alan “A Cry for Justice” isimli biyografi kitabının Girne’deki tanıtım etkinliğine katıldı.Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, hayatını kaleme alan İngiliz yazar Jennifer Vardy’e ve katkılarından dolayı Erdem Erginel ile Taner Erginel’e teşekkür etti.Vardy’nin büyük emek harcayarak ortaya koyduğu kitabı yazarken kendisine ve ilkelerine inandığı için de ayrıca teşekkür eden Cumhurbaşkanı, İngiltere’de bulunduğu dönem de dahil olmak üzere yaşamı boyunca KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydetti.Tatar, kitapta 1960 öncesinde Adada yaşananlara da yer verildiğine işaret ederek eşitlik ilkesinde olması gerektiği halde Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlandıklarını ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sadece Kıbrıslı Rumlara aitmiş gibi hareket edildiğini anlattı.“Uluslararası topluma verdiğimiz mesajda, yan yana yaşama hakkımızın olduğunu ve egemen eşitliğin bu adadaki önemini dile getiriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası hukuka göre ayrı dil, din ve tarihi olan Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar eşit egemenlik hakkına sahip olduğunu kaydetti.Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğinin kabulü sonrası resmi müzakerelere başlayabileceklerini ifade eden Tatar, uluslararası tanınmamanın getirdiği sorunlar arasında direkt uçuşların yapılamaması geldiğini söyledi.İngiliz yazar Jennifer Vardy, Cumhurbaşkanı Tatar’ın çalışkanlığı ve savunduğu siyasetinden çok etkilendiğini ve ilham aldığını ifade ederek KKTC ve Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan bir siyasetçi olduğunu belirtti.