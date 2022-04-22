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“Tatar’ın kararına şaşırdım”

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UBP Genel Başkan Sucuoğlu “Cumhurbaşkanı’nın istifa kararını almasına şaşırdığını kaydeden Sucuoğlu, “Şaşırmadım dersem yalan olur, beklemiyordum” dedi

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“Tatar’ın kararına şaşırdım”

 
Ulusal Birlik Partisi, Parti Meclisi toplandı, iki saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, Parti Meclisi’nin oybirliği ile hükümet kurma yetkisini yeniden kendine verdiğini belirtti.            
Cumhurbaşkanı’nın istifa kararını almasına şaşırdığını kaydeden Sucuoğlu, “Şaşırmadım dersem yalan olur, beklemiyordum” yorumunu yaptı.
Yarın 13.30’da Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’nda görüşmeye katılacaklarını söyleyen Sucuoğlu,  “Önümüzdeki süreci de yarından sonra değerlendireceğiz” dedi.
 Yapılan Parti Meclisi toplantısında, UBP içinde demokratik şekilde, herkesin düşüncesini söylediğini, demokrasi zenginliği görüldüğünü belirten Sucuoğlu, “Sunat Atun’un kabineden alınması kararını  eleştiren de destekleyen de oldu.  Atun’a her koşulda sahip çıkıp desteklemeye devam edeceğiz, o da bizim içimizden çıkan bir arkadaşımızdır.” şeklinde konuştu.
 Tatar’ın hükümet kurma görevini CTP’ye vereceği iddialarını da yanıtlayan Sucuoğlu, “Her alternatif olabilir, kararı Cumhurbaşkanı’nın yapacağı görüşme soruncu verecek.”
 
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