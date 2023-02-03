Tatar’dan Yenidüzen’e dava

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YENİDÜZEN Gazetesi’ne ‘zem ve kadih’ davası açtı.

Tatar adına Avukat Salih Can Doratlı tarafından Gazeteci Serhat İncirli’nin 20 Temmuz 2022 tarihinde, “Abidik gubidik toplum liderliği”, 26 Temmuz 2022’de “Zito Ers”, 29 Temmuz 2022’de “Kıbrıs’ı Küba yapamadılar ama KKTC, Kolombiya oldu!”, 30 Temmuz 2022’de “Cem Karaca: Osmannının ipiynen enme sakın guyuya! Bindik bir alamete gediyoz gıyamete!” başlıklı yazılarıyla ilgili, Yenidüzen Gazetesi, Cenk Mutluyakalı ve Serhat İncirli'ye dava dosyalandı.

Davada YENİDÜZEN’in Tatar aleyhindeki ‘zem ve kadih teşkil ettiği’ iddia edilen yayınlarıyla ilgili tazminat ve veya ağırlaştırılmış tazminat ve/veya cezai tazminat ödemesi istendi.

Ayrıca YENİDÜZEN’in sosyal medya platformları hesapları, web sitesi üzerinden benzer nitelikte yayınlar yapmaktan men edilmesi talep edildi.

Bu yayınların her türlü elektronik platform ve bilişim sisteminden kaldırılması da istendi.

