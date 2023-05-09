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Tatar’dan İngiltere’ye davet tepkisi

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Tatar, Kraliçe Elizabeth’in cenazesine ve Kral Charles’ın taç giyme törenine davet edilmemesine tepki gösterdi

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Tatar’dan İngiltere’ye davet tepkisi
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Cumhurbaşkanı Tatar, mütekabiliyete önem verilmesi gerektiğini kaydederek Kıbrıs Türklerinin yıllarca İngiliz Milletler Topluluğu’nun bir parçası olduğuna ancak Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine ve Kral III. Charles’ın taç giyme törenine davet edilmediğine, Rum liderin ise tüm Kıbrıs’ı temsilen katılmasının adil olmadığına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Tatar, asla pes etmeyeceklerini ve gelecek nesiller için daha adil ilişkiler kurulmasını sağlamak için çabalamaya devam edeceklerini vurguladı. 
 
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