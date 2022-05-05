Tatar’dan hastalara ziyaret







Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastaların ve sağlık personelinin bayramını kutladı. Tatar’a ziyareti esnasında Sağlık Bakanı Ali Pilli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastalar ve sağlık personeli ile bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti esnasında yaptığı konuşmada, doktorların ve sağlık personelinin zor şartlarda dahi görevlerinin başında olduğunu belirterek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.