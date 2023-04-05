Tatar’dan gençlere nasihat: “Disiplinli hayat, çalışmak ve üretmek çok önemlidir”

Gençlere, imkânları iyi değerlendirmeleri ve sosyal ilişkilerine önem vermeleri tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar; “Disiplinli hayat, çalışmak ve üretmek çok önemlidir” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gençlerle gerçekleştirdiği söyleşi ziyaretleri kapsamında dün sabah, Girne Anafartalar Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, okul ziyareti sırasında Anafartalar Lisesi Müdürü Erbil Hüryaşar ve Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun’un eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere konuşmasının ardından onların sorularını da yanıtladı.Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, ataların verdiği mücadelenin sonucunda Doğu Akdeniz’de bağımsız, özgür ve onurlu bir devlete sahip olunduğuna işaret ederek Ukrayna-Rusya savaşına atıfta bulundu ve ulusal menfaatleri doğrultusunda ülkelerin başka ülkelere tahakküm edebildikleri bir dünyada onurlu ve bağımsız bir devletin varlığının öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, mevcut uluslararası birtakım sıkıntılara rağmen, KKTC’nin bağımsız bir Türk devleti olarak yaşamaya devam edeceğini belirtti.Ülkede özellikle turizm alanında pandemi ve deprem gibi olumsuzluklara rağmen önemli gelişmelerin söz konusu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, çevreyi korumanın önemine de işaret etti.Kendi imkânları çerçevesinde ve doğal kaynakları itibarıyla ülkenin gelecekte yatırımlarla daha büyük bir potansiyel kazanabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, istikrar, devlet, düzen ve güvenlik vurgusu yaptı.Kıbrıs adasının coğrafi önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik temelinde bir antlaşma olması için uğraş verdiklerini söyledi.KKTC’nin her geçen gün gelişmekte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, donanımlı gençlerin gelecekte ülkede farklı sektörlerde, farklı mesleklerde yer alacağını söyledi.Gençlere, imkânları iyi değerlendirmeleri ve sosyal ilişkilerine önem vermeleri tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar; “Disiplinli hayat, çalışmak ve üretmek çok önemlidir” dedi.İletişim yeteneklerini geliştirerek gençlerin Türkçe, İngilizce ve uluslararası ilişkilere önem vermesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “Gözleri pırıl pırıl olan siz gençlerin, en iyi şekilde eğitim almakta olduğunuzu düşünüyorum” dedi.Hayat boyu eğitimin sürdüğüne değinen Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim çağında bilgiye ulaşmayı öğrenmenin ve kanaatin oluşturulmasının öneminin altını çizdi.Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminin büyük acılara yol açtığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yaraların bir an önce sarılması için büyük çaba ortaya konulduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere güvendiklerini belirterek başarılar diledi.Girne Anafartalar Lisesi Futbol Takımı’nın 10 numaralı forması hediye edilirken duygusal anlar yaşayan Cumhurbaşkanı Tatar, 1977 yılında İngiltere’de öğrenim gördüğü Forest School’un futbol takımının bir oyuncusu olarak Girne Anafartalar Lisesi ile bir maç organizasyonu gerçekleştirildiğini, maçı kaybetmelerine rağmen bundan hiçbir zaman üzüntü duymadığını dile getirdi. Tatar, “Çünkü o gün sahada rakip takım Anafartalar Lisesi’nin futbolcusu Mete Adanır da vardı. Onunla aynı sahayı paylaşmak benim için hep bir onur olmuştur” dedi.Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, bugüne kadar düzenlenen okul ziyaretleri çerçevesinde 1200’den fazla öğrenci ile buluşarak büyük ilgi ve sevgi ile karşılandığı belirtilen Cumhurbaşkanı Tatar'ın gençlerle söyleşilerine önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.