Tatar’dan deprem bölgesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, deprem bölgelerinden Hatay’da ziyaretlerde bulundu. Afet Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret eden Tatar, burada basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin acısını paylaştığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay’da Afet Koordinasyon Merkezi’ni, enkaz bölgelerinde çalışmalar yürüten Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ekibini ve çadır kenti ziyaret etti.
Hatay temaslarını tamamlamasının ardından Tatar ve beraberindeki heyet, İskenderun’a giderek “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleştirme alanında incelemelerde bulundu ve depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu.
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