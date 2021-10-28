Tatar’a eylemli karşılama

KTAMS, bu gece adaya gelen Cumhurbaşkanı Tatar’ı havaalanında eylemle karşıladı. KTAMS Başkanı Bengihan, Tatar’a “Memleket yangın yerine döndü sen nerede geziyorsun?” diye sordu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Gaziantep temaslarını tamamlayan ve bu akşam adaya dönen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Ercan’da eylemle karşıladı. KTAMS üyeleri, bu gece 22.00 sıralarında Havalimanı’nda ‘Bir gece ansızın gelebilirim’ sloganıyla Tatar’a sürpriz eylemli karşılama yaptı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Sayın Tatar’ı memleketimizde göremedik. Memleket yangın yerine döndü biz de en azından bir bilgilendirme yapmak istedik” dedi.

Bengihan, Tatar’a “Memleket yangın yerine döndü sen nerede geziyorsun? Memleketin hali duman ama sen gezmelerden geri kalmıyorsun” diye seslendi. Öte yandan Tatar’ın kendi ülkesinden çok Türkiye‘de vakit geçirmesine gönderme yapan KTAMS’ın yanında, bu eylemin haberini alan Tatar taraftarları da kiralık araçlar ve bayraklarla Ercan Havalimanı’na gitti. KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada bu araçların da kamu kaynaklarından karşılandığını dikkat çekerek, “Keşke kendi araçlarıyla gelselerdi. Emekçiye ve esnafa para yok diyenlerin kaynakları nereye harcadığının bir kanıtı da işte bu kiralık araçlardır” dedi.

Tatar eylemcilerin önünden hızla geçti

KTAMS üyeleri, Tatar’ın konvoyunun geçişi sırasında alkışlarla protesto etti, Tatar’ın konvoyu hız kesmeden yoluna devam etti. Tatar’ın geçişinden sonra açıklama yapan Bengihan, ülkede insanların açlıkla mücadele ettiğini belirterek, hız kesmeden yapılan zamları hatırlattı.

“Siz gezerken, Kıbrıs Türk toplumu yok oluyor” Bengihan şunları kaydetti;

“Bu ülkede insanların mutfağında tencere kaynamıyor. Sn. Tatar siz buralarda yokken, ülkede ne Başbakan vardı ne hükümet vardı. Ülkede insanlar tüp gaz bulamazken, siz Antep’e kebap yiyordunuz. Sizin bu ziyaretleriniz alay konusu oldu. Sizinle dalga geçiliyor denildiğinde umurunuzda bile olmadı. Kıbrıs Türk halkı sizin bu umursuzluğunuzdan yok oluyor"