Tatar ve Üstel’den Aliyev’in Anıt Mezarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Bakü’deki resmi temaslarına diğer devlet başkanları gibi Umummilli Lider Haydar Aliyev’in Fahri Hıyaban’daki Anıt Mezarını ziyaret ederek başladı.
Umummilli Lider Aliyev’in Anıt Mezarına çelenk koyan Tatar, Aliyev’in eşi Zarife Aliyeva’nın mezarına da çiçek bıraktı.
Tatar daha sonra 20 Ocak Şehitleri’nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı’ndaki Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bıraktı.
Tatar ve Üstel burada şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı ve dua etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Şehitliği’ni de ziyaret ederek, çelenk bırakıp,
Anı Defteri’ni imzaladı.
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