banner913
banner932
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
12 0
Gazze’ye ölüm ablukası
Gazze’ye ölüm ablukası
12 0
 
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
28 0
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
13 0
Siviller zor durumda
Siviller zor durumda
25 0
TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin akreditesini dünyaya duyurdu
TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin akreditesini dünyaya duyurdu
19 0
Karikatür davasında ikinci beraat
Karikatür davasında ikinci beraat
78 0
banner964

Tatar ve Üstel’den Aliyev’in Anıt Mezarına ziyaret

banner476

banner974
Tatar ve Üstel’den Aliyev’in Anıt Mezarına ziyaret
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Bakü’deki resmi temaslarına diğer devlet başkanları gibi Umummilli Lider Haydar Aliyev’in Fahri Hıyaban’daki Anıt Mezarını ziyaret ederek başladı.
Umummilli Lider Aliyev’in Anıt Mezarına çelenk koyan Tatar, Aliyev’in eşi Zarife Aliyeva’nın mezarına da çiçek bıraktı.
Tatar daha sonra 20 Ocak Şehitleri’nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı’ndaki Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bıraktı.
Tatar ve Üstel burada şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı ve dua etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Şehitliği’ni de ziyaret ederek, çelenk bırakıp,
Anı Defteri’ni imzaladı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.