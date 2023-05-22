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Tatar, üreticilerle buluştu

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Tatar, üreticilerle buluştu
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Sanayi Bölgesi ve Yeşilırmak bölgesini ziyaret etti.
Bölge halkı, esnaf, çilek ve bitki üreticileri ile görüşerek, bilgi alışverişinde bulunan Tatar, “Ülkemizin batı bölgesindeki çalışmalar ve sıkıntılara yönelik alınan tedbirler sürecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Yeşilırmak Sınır Kapısına da giderek incelemelerde bulundu.
Yurtdışında yaşayanların ülkede ev yaptırdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle Yeşilırmaklıların ülkeyle bağını kopartmadığını ve ülkesine geri dönmek istediklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Yeşilırmak köyüne giriş yolunun genişletilmesinin takipçisi olacağını ifade etti.
 
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