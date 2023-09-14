Tatar, Özgür Gazete’ye 20 bin TL tazminat ödeyecek

Özgür Gazete'nin Cumhurbaşkanı Tatar'a açtığı hakaret ve tazminat davası karara bağlandı. Tatar, Özgür Gazeteye 20 bin TL tazminat ödeyecek

Özgür Gazete'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a açtığı hakaret ve tazminat davası Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüldü. Davanın sonucunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özgür Gazeteye 20 bin TL tazminat ödeyecek.

Özgür Gazete’nin avukatı Mine Atlı, dava masraflarını da gazeteye bağışlarken, Özgür Gazete’nin ödenecek tazminatın bir bölümün sokak hayvanlarına ayrılacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Özgür Gazete’nin, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yayımladığı, ‘İşte Müdahalenin Fotoğrafları’ haberi sonrası dönemin Başbakanı Ersin Tatar ve Başbakanlık, Özgür Gazete ve çalışanlarına yönelik ithamlarda bulunmuştu.

Tatar, Başbakanlık aracılığıyla yaptığı açıklamada, gazete ve çalışanları için ‘casus, ajan, dış mihraklar’ gibi suçlamalarda bulunmuş, gazeteyi yabancı istihbarat örgütleriyle çalışmakla itham ederek hedef göstermişti.

Dün mahkeme kararının ardından Özgür Gazete sahibi Pınar Barut ile fotoğraf çekip sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Gazete’nin avukatı Mine Atlı, şöyle dedi:

“Gazeteciler istedikleri gibi doğruları yazabilir.

Pınar Barut'un "İşte Müdahalenin Fotoğrafları" başlıklı araştırma manşeti dolayısıyla Ersin Tatar çirkin bir iftirada bulunarak Özgür Gazeteyi hedef göstermişti.

Biz de olması gerekeni yaptık ve Ersin Tatar'a zem ve kadih davası açtık.

Bugün (dün) karar okundu. Kazandık.

Tatar belki bu yolu öğrenerek ceza davalarından vazgeçip başvurması gereken merciye başvurmayı öğrenir.

Özgür Gazete kazandığı tazminatı hayvan barınaklarına, ben ise masrafı Özgür Gazeteye bağışlıyorum.

Pınar ülkeyi çok sevdiĝini biliyorum arkadaşım. Sevgin de mücadelen de hiç bitmesin.

Bu zafer Kutlu Adalı ve hedef gösterilen tüm gazetecilerin anısına armağandır.”

