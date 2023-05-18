Tatar, mücahitlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Tatar, Boğazköy Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğazköy Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda mücahitlerle bir araya geldi.Askeri birlikleri ziyaret edip Kıbrıs konusundaki gelişmeleri aktaran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşanan gelişmeleri mücahitlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Kıbrıs Barış Harekatı’nın gelecek yıl 50’nci yıldönümünün kutlanacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Onların siyasetinde bir değişiklik yok. 50 yıl federasyon görüşmeleriyle zaman kaybedildi. Rumların tek taraflı olarak AB’ye alınmasıyla tüm müzakerelerde federasyon görüşmelerinde sıfır asker, sıfır garantörü savunuyorlar. Kıbrıs’ın AB üyesi olması nedeniyle garantöre gerek kalmadığını, garantörlüğün AB tarafından sağlanacağı, AB üyesi olmadığı için Türkiye askerinin çekilmesini istiyorlar. Bu duruma izin verirsek, artık Türkiye müdahale edemez Türkiye bize, biz onlara seyirci olarak bakarız” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında şunları belirtti:“Bizim siyasetimiz KKTC’nin güçlenmesidir. Güçlendikçe buradaki yapı dünya tarafından kabul edilecek. Ülkemize 144 ülkeden öğrenci geliyor. Yabancı ülkelerle ticaret yapılıyor ve turist geliyor. İnşaatlar yapılıyor ve dünyanın her yerinden yabancılar mal ve mülk alıyor. Buranın güveni ve asayişi ülkenin geleceği ve yatırımcılar için önemlidir. Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de her türlü tehlikeye ve saldırıya açıktır. Buranın güvenliğini sağlayan Güvenlik Kuvvetlerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederim.