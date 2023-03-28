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Tatar Londra’ya gitti

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Tatar Londra’ya gitti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Londra’ya gitti.
Tatar, Londra’da, İngiliz parlamenterlerle görüşecek, basın mensuplarıyla bir ara gelip, özel mülakatlar verecek. Tatar, Londra’da gençlerle de buluşacak. 
 
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