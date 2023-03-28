Tatar Londra’ya gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Londra’ya gitti.

Tatar, Londra’da, İngiliz parlamenterlerle görüşecek, basın mensuplarıyla bir ara gelip, özel mülakatlar verecek. Tatar, Londra’da gençlerle de buluşacak.

