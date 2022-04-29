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Tatar, İngiltere yolcusu

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Cumhurbaşkanı Tatar davetli olarak 3 Mayıs günü İngiltere’ye gidecek

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Tatar, İngiltere yolcusu

 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, davetli olarak İngiltere’ye gidecek.
İngiltere’ye gitmek üzere 3 Mayıs Salı saat 09.50’de Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak olan Cumhurbaşkanı  Tatar, Londra temasları kapsamında üst düzey birçok etkinliğe katılarak politik son gelişmeler ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde ve temaslarda bulunacak.
İngiltere temasları kapsamında Cambridge Üniversitesi’nde etkinliğe katılacak olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ayrıca, King’s College London Turkish Society tarafından düzenlenecek konferansta konuşmacı olarak yer alacak.
Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’deki Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi temsilci ve üyeleriyle de bir araya gelecek.
Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek I. Cumhurbaşkanlığı Kupası Futbol Karşılaşması’nı izleyerek başarılı takım ve sporculara ödüllerini takdim edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, temasları kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Londra Ofisi açılış törenine katılarak Kıbrıslı Türk iş insanları ve basın mensuplarıyla da bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın, 8 Mayıs Pazar günü  KKTC’ye dönmeleri bekleniyor.
 
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