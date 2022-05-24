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Tatar'ın fotoğrafı olay oldu!

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Yörük Festivali'nde bazlama pişirirken çekilmiş fotoğrafı, sosyal medyada geniş yankı buldu

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Tatar'ın fotoğrafı olay oldu!

 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geride bıraktığımız hafta 'Yörük' Festivali'ne katıldı.
Tatar'ın festivalde bazlama pişirirken çekilmiş fotoğrafı, sosyal medyaya düşünce gündem oldu. 
Cumhurbaşkanı'nın bu fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Bu fotoğraf Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın da gözünden kaçmadı. 
Fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Özersay, şu ifadeleri kullandı: 
'Not: Cumhurbaşkanına karşı hoşnutsuzluk, ya da soğukluk yaratılmasını kışkırtmak için paylaşılmamıştır"
 
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