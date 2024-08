Tatar: “Erenköy’deki direniş, mücadele tarihimizde her zaman hatırlanacaktır”

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Direnişi’nin 60’ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar “Erenköy’de yaşananlar, bize Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçilemeyeceğini gösteren örneklerden sadece bir tanesidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Erenköy’de üniversiteli öğrencilerimizin bölge halkıyla direnişi, mücadele tarihimizde her zaman hatırlanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, eğitimini yarıda bırakarak vatan savunması ve onurlu bir yaşam için Erenköy’e giden yüzlerce Kıbrıs Türk gencinin, ENOSİS hedefiyle başlatılan Yunan Alayı takviyeli Rum saldırılarına karşı, ölümü göze alıp direnerek Erenköy’de büyük bir zafere imza attıklarını söyledi.

Mücadele tarihimizde kahramanlık destanı olarak yer alan Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının azim ve kararlılığı ile özgürlüğüne, egemenliğine ve ulusal değerlerine her koşulda sahip çıkacağının en büyük kanıtı ve simgesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Aradan asırlar geçse de bu direniş unutulmayacak, bu direniş azmi ve ruhu mücadelemizde bizlere rehber olmaya devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60. Yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, halkın devletinden, egemenliğinden, özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini ve Rum’un azınlığı olmayacağını vurguladı.

“Erenköy Şehitliği’nde yatan şehit 13 mücahidimizi halkımız unutmayacak, emanetlerini ayaklar altında çiğnetmeyecektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türkü’nün “Çanakkale Destanı" diye adlandırdığımız Erenköy Direnişi’nin 60. yıl dönümünü, tarihe sorumlu bir şekilde gururla kutluyoruz.

Eğitimini yarıda bırakarak vatan savunması ve onurlu bir yaşam için Erenköy’e giden yüzlerce Kıbrıs Türk genci, ENOSİS hedefiyle başlatılan Yunan Alayı takviyeli Rum saldırılarına karşı, ölümü göze alarak direnmiş ve Erenköy’de büyük bir zafere imza atmışlardır.

Öğrencilerimiz, yurtdışında öğrenci cemiyetlerinde örgütlenerek gerçekleştirdiği eylemlerle Kıbrıs'ta yaşananlara dikkati çekip ardından halkın onuru ve özgürlüğü için savaşmıştır.

Öğrencilerimiz, bölge halkı ile birlikte büyük fedakarlık göstererek Erenköy’de yazdığı destan, vatan bildiğimiz bu topraklarda güvenlik içinde onurlu bir yaşama ulaşmamızı sağlamıştır.”

Cumhurbaşkanı Tatar, özgürlük ve bağımsızlığı rehber edinen Erenköy mücahitlerinin yaktığı kıvılcımın, 20 Temmuz Barış Harekatı ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanına uzanan kutsal yolculuğun başlangıcı arasında yer aldığını söyledi.

-“Geleceğe umutla yürüyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şunları kaydetti:

“BM’nin gözü önünde, Rumların taarruzu altında büyük bir kararlılıkla mücadele verilirken, imdadımıza Anavatan Türkiye yetişmiş ve Erenköy’ün, düşmanın eline geçmesine müsaade edilmemiştir. Erenköy’de yaşananlar, bize Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçilemeyeceğini gösteren örneklerden sadece bir tanesidir.

Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, gerek Kıbrıs konusu, gerekse Mavi Vatan’daki hak ve çıkarlarımızı, her daim aziz şehitlerimizden aldığımız ilham, halkımızdan aldığımız güç ve tarihin bize öğrettiği tecrübe ile koruyacak, geleceğe umutla yürüyeceğiz.”

Mesajında “Kıbrıs Türk halkının geleceğini, varlığını ve kazanımlarını yok edecek oldubittilere boyun eğmeyecek, ağır bedeller ödeyerek verilen mücadele ve özgür yaşamak adına yapılan fedakârlıklarla ulaştığımız devlet mertebesini her daim koruyarak geliştireceğiz” ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Tatar, bunun gelecek nesillere olan en büyük borçları olduğunu vurguladı.

-“Kıbrıs Türk halkı Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i unutmadı, unutmayacak”

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Bereketçilerin, türlü tehlikeyi göze alarak canı pahasına Anadolu ile bağlantı kurup sandallarıyla Kıbrıs Türk halkının Rum saldırılarına karşı direnebilmesi için silah getirmesi, genç üniversiteli öğrencilerimizin bölge halkıyla bütünleşerek ortaya koyduğu mukavemet, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde her zaman hatırlanacaktır.

Hava saldırıları ile Rum-Yunan birlikleri bozguna uğratılırken, uçağı isabet alan ve paraşütle atlayan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Rumlar tarafından esir alındıktan sonra işkenceler uygulanarak vahşice şehit edildi. Kıbrıs Türk halkı Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i unutmadı, unutmayacak ve sonsuza dek yüreğinde yaşatacak. Ruhu şad olsun.

Erenköy Bölgesi’nde en ağır koşullar altında büyük bir kahramanca mücadele eden ve destanı yazan, Türk’ün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmeyen öğrenci Mücahitlerimiz ile bölge halkının direnişi takdire şayandır.

Mücadele tarihimizde büyük bir kahramanlık destanı olarak yer alan Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının azim ve kararlılığı ile özgürlüğüne, egemenliğine ve ulusal değerlerine her koşulda sahip çıkacağının en büyük kanıtı ve simgesidir.”

Aradan asırlar geçse de bu direnişin unutulmayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu direniş azmi ve ruhu mücadelemizde bizlere rehber olmaya devam edecektir. Halkımız devletinden, egemenliğinden, özgürlüğünden vazgeçmeyecek ve Rum’un azınlığı olmayacaktır.

Erenköy Şehitliği’nde yatan şehit 13 Mücahidimizi halkımız unutmayacak, emanetlerini ayaklar altında çiğnetmeyecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Direnişi’nin 60’ncı yıl dönümünde toprağa düşen aziz şehitleri ve Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i şükran ve minnetle anarak, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi ve gazileri de saygıyla selamladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Vatan size minnettardır.” dedi.