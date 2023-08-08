Tatar, “Erenköy’de Kıbrıs Türkü bir destan yazmıştır” diyerek yazılan bu destanla, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’taki Türk varlığının ilelebet devam edeceği mesajının bütün dünyaya haykırıldığını vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve İngiltere’de öğrenim gören öğrencilerin Erenköy’e çıkması ve bölge halkıyla bir araya gelerek, karşı karşıya kaldıkları orantısız güç karşısında gösterdikleri milli seferberlik sonucunda Erenköy’de Kıbrıs Türkü’nün bir destan yazdığını kaydetti.

Tatar, yazılan bu destanla, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’taki Türk varlığının ilelebet devam edeceği mesajının bütün dünyaya haykırıldığını vurguladı.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü ve şehit düşenler bugün Erenköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıldönümünde şehitlerin manevi huzurunda olduklarını belirterek, Erenköy Direnişi’nin benzerlikleriyle küçük bir Çanakkale Zaferi olduğuna dikkat çekti.

Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu eşit ortağı olan Kıbrıs Türk halkının imha edilmek suretiyle tarihten silinmenin asla kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, buradaki Selçuklu, Alevkaya, Bozdağ ve Dillirga köylerinin tepelerinde toplanan tüm mücahit ve bölge halkının, şehit olma pahasına milli birliğin korunması için adeta yemin ettiğini vurguladı.

Buraya komutan olarak görevlendirilen Rıza Vuruşkan’ın 7 Ağustos akşamı gönderdiği “Artık dayanamıyoruz, son noktadayız. Müdahale edilemeyecekse hepimiz şerefimizle şehit olacağız” mesajının ardından Türk jetlerinin Cengiz Topel’in önderliğinde adeta gökleri yararcasına buralara müdahale ettiğini kaydeden Tatar, 8 Ağustos’ta Rum-Yunan ikilisinin çete ve teröristlerini püskürtmek suretiyle Erenköy mücadelesini taçlandırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy zaferinin, tarihe yakışır bir zafer olduğunu söyledi.

“Cevabımız bu ödenen bedellerdir, şehitlerdir, içerisinden geçtiğimiz acımasız soykırımlardır”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının tarih sahnesinden silinmesine ramak kala böyle zaferlerin kazanılmasının herkese moral olduğuna ve bu moralle gelecek adımların atıldığına işaret ederek, “İki devletli siyasetin altı boştur diyenlere cevabımız bu ödenen bedellerdir, şehitlerdir, içerisinden geçtiğimiz acımasız soykırımlardır. Toplu imha planlarıdır ve onlara karşı direnen yiğit, mukavemetçi ve ölümü göze alan halkımızdır” dedi.

Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle artık herhangi bir anlaşma olması durumunda asla 1974 öncesine dönülmeyeceğini ve bir devlet olarak geleceğe emin adımlarla yürüneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy’de şehit düşenlere ve Pilot Cengiz Topel’e Allah’tan rahmet diledi, tüm Erenköy halkına saygı ve minnetlerini iletti.

Bakırcı

Törende, Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan da birer konuşma yaptı.

Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, konuşmasında, Rumların Enosis hedefini gerçekleştirmek amacıyla başlattıkları saldırılarda birçok Kıbrıslı Türk’ün canına kıyıldığını kaydetti. Türk köylerinin boşaltılmak zorunda kalındığını hatırlatan Bakırcı, bu yaşananlardan dolayı 600’e yakın yurtdışında öğrenim gören gencin ölümü göze alarak ve tüm yolları deneyerek geldiği adada topraklarını savunduğunu söyledi.

Bakırcı, Erenköy Direnişi’nde toprağına sahip çıkan bu kişilere tekrardan minnetlerini ifade ederek, “Böyle bir toplum, böyle bir düşünce tarzı her millete nasip olmaz” dedi.

Erenköy’de tüm olumsuzluk ve imkansızlığa rağmen mücahitler ve bölge halkının son ana kadar direndiğini, ardından Türkiye’den gelen uçaklar sayesinde Kıbrıslı Türklerin yaşam hakkını tekrardan geri kazandığını anlatan Bakırcı, Türkiye Cumhuriyeti’nin o zamanda da, bugün de Kıbrıs Türkü’nün her konuda yanında olduğunu kaydetti.

Bakırcı, Erenköy Direnişi’nin sadece bugün değil, yıl boyunca çeşitli etkinliklerle hatırlanması, farkındalığı artırarak bu direncin canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

Arıkan

Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan ise konuşmasında Erenköy mücahitleri hakkında bilgi verdi.

Arıkan, büyük bir kısmının 1963 yılının Aralık ayında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve Londra’da öğrenim gören öğrenci ve çalışanlardan oluşan 563 kişilik Erenköy mücahitlerinin gruplar halinde sandallarla Erenköy’e çıktıklarını belirtti.

Mustafa Arıkan, Güney Kıbrıs’ta askeri kuvvetleri güçlendirmek için vergi alındığına işaret ederek, Güvenlik Kuvvetlerine aktarılmak ve yangın söndürülmesi için gerekli araçların alınması için ek vergilerin konulması çağrısında bulundu.

Arıkan, Anavatan Türkiye’ye karşı toplumda ifade edilen bazı söylemlerin kabul edilecek gibi olmadığını da söyleyerek, bu söylemlerin gruplaşmalara ve gelecek için kötü sonuçlara neden olabileceği konusunda uyardı. Arıkan, Türkiye olmadan Kıbrıs sorununun çözümü ve kalkınmanın olamayacağına dikkat çekti.