Tatar: “Erdoğan’a teşekkür ediyorum. İki devletlilik politikamız teyit edildi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kıbrıs konusunda verdiği mesajlar nedeniyle teşekkür ederek, “İki devletlilik politikamız teyit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmalıyız” dedi.





Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu’nda (BMGK) Kıbrıs konusunda verdiği mesajları ve New York’taki temaslarını BRT’ye değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulunda “KKTC’nin tanınma ve izolasyonların kaldırılma zamanı gelmiştir” konuşmasının ardından bu yıl aynı şekilde güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

Tatar, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ediyorum. İki devletlilik politikamız teyit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya meselelerine değinirken, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak, Doğu Akdeniz’de istikrarın devamı için Kıbrıs Türk halkının meşru hakları ve çıkarlarının kabul edilmesi gerektiğine yönelik açıklama yaptığına dikkat çekti.

Erdoğan’ın, “federal temelde bir antlaşmanın olamayacağını herkesin bildiğine” işaret ettiğini anımsatan Tatar, farklı ülkelerle diplomatik ve siyasi bağlar kurularak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya davet etmenin önemli olduğunu vurguladı.

-“KKTC’nin değeri ve önemi yükseldi”

"Uluslararası düzeyde tahıl koridoru olmak üzere birçok konuda dünyada sözünü dinlettiren Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı zamanda Kıbrıs’ın garantör ülkesi olduğunu" ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’tan 40 mil uzaklıkta ve aynı zamanda garantör ülke olan Türkiye’nin Kıbrıs’ta sözü, hakkı ve hukuku olduğunu kaydetti. Tatar, Doğu Akdeniz politikası ve tüm bu dengeler içinde KKTC’nin değeri ve öneminin yükseldiğini de belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında, yeni siyaset olan “egemen eşitlik” ve “eşit statünün kabulü” olmadan görüşmelere geçilmeyeceğinin de yer aldığını aktaran Tatar, “Bir anlaşma olacaksa iki devlet arasında olacak” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodilis’in amacının, "KKTC’yi, Rum Cumhuriyeti’ne dönüşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi devletinin içine çekmek" olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, hazırlanan bazı maddelerle vatandaşları kişisel beklentilerle kendi devletlerine biat ettirmek istediklerini vurguladı.

Türkiye ile olan bağların koparılması noktasında karşı tarafın siyasetinin çökmekte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, “Dünyanın gerçekleri, görme zamanı geldi” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü ve önemli bir mesaj verdiğine vurgu yapan Tatar, yeni siyasetin doğru yolda yürütüldüğünün teyit edildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün yıllardır Kıbrıs’ta eşitliği savunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde eşitlik olmayacağına göre iki devletin işbirliğinde, garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin söz hakkıyla eşitliğin egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini anlattı.

-New York temasları…

New York’taki temaslara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, özel temsilcisinin güvenlik konseyi ve diğer ülkelerin temsilcileriyle görüştüğünü belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı ile görüştüğünü, Türk Devletler Teşkilatı ile de görüşeceğini anlatan Tatar, cuma günü ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini bildirdi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yemekte buluştuğunu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüştüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesini, meşrutiyetini ve iki devlete dayalı çözüm zemini farklı platformlarda anlattığını da sözlerine ekledi.