Tatar, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgelerinde evleri yıkılan ve Tatlısu Belediyesi tarafından Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde misafir edilen aileleri ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, depremden etkilenen ailelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Depremden etkilenen çocuklarla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı, çocuklarla sohbet etti.
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