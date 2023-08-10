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Tatar'dan Tümgeneral Sezai Öztürk’e teşekkür ziyareti

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Tatar'dan Tümgeneral Sezai Öztürk’e teşekkür ziyareti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de 2023 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Korgeneralliğe terfi ettirilen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk’ü ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, 2019 yılında KTBK komutanlığına atanan Sezai Öztürk’ün, ülke güvenliğini sağlayıp, vatan savunması görevini yerine getirmesinin yanı sıra doğal afetlerde ortaya koyduğu üstün çabalardan dolayı KKTC’ye verdiği hizmetlerin unutulmayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, verdiği hizmetlerden dolayı Sezai Öztürk’e teşekkür ederek, Korgeneral olarak icra edeceği yeni görevinde başarılar diledi.
 
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