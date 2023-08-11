Tatar'dan Baha Dizdarlı’ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mücahit Baha Dizdarlı’yı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, milli mücadele tarihinde büyük hizmetleri bulunan, bayraktarlık ve sancaktarlıkta görev alıp Dr Fazıl Küçük ile birlikte görev icra eden Baha Dizdarlı’yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, devlete verdiği üstün hizmetlerden ve topluma faydalı iyi evlatlar yetiştirmesinden dolayı Baha Dizdarlı’ya teşekkürlerini sundu.
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