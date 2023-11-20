Tatar ailesi, Kanal T’yi sattı

Bağımsız Medya Grubu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sahibi ait olduğu Kanal T’yi satın aldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a ait olan KKTC’nin ilk özel televizyon kanalı olan “Kanal T”, Bağımsız Medya Grubu tarafından satın alındı.

Niyazi Şanal’ın sahibi olduğu AKOL Global işletmelerinden birisi olan Bağımsız Medya Grubu, büyüme hedefinin bir halkası olarak bünyesine “Kanal T”yi ekledi. Elde edilen bilgilere göre Niyazi Şanal’ın Kanal T’yi satın almak için 800 bin Sterlin ödediği öğrenildi.

Kanal T, 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren resmen Bağımsız Medya Grubu bünyesine katılacak ve aralık ayı içinde ismi Bağımsız TV (BTV) olarak değişecek.

Tüm yayın, telif hakları satın alınan “Kanal T”nin eski sahipleri ile aralık ayından itibaren hiçbir ilgisi kalmayacak.

BTV, yeni binası hazır olana kadar bir süre mevcut binada yayın hayatına devam edecek.

Bağımsız Medya Grubu sahibi Niyazi Şanal ve Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay, hafta içinde “Kanal T”nin satın alınmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan Kanal T Direktörü Sibel Tatar da hafta başında bir basın açıklaması yapacak.

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1996 yılında ülkeye dönmüş ve ilk özel televizyon kanalı olan Kanal T’yi kurmuştu.

