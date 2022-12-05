banner875
banner885
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
26 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
16 0
 
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
24 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
36 0
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
11 0
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
14 0
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
14 0
banner878

Tatar'a şok protesto

banner476

Mimar Mühendisler Odaları Birliği‘nin Resepsiyonu’na Külliye protestosu damga vurdu

banner825
Tatar'a şok protesto

Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliği, 62. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu düzenledi.
Lefkoşa’daki The Elysium Park’ta gerçekleştirilen ve meslekte 25. yılını dolduran mimarlara da Onur Ödülü verildiği geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.
Resepsiyonun düzenlendiği salona Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar girdiği sırada mimar ve mühendisler tarafından protesto edildi. 
Tatar'ı protesto eden Oda üyeleri  "Külliye'ye Hayır" yazılı afişler kaldırdılar. 
Şok eylemle karşılaşan Tatar tepki veremezken dövizlerde “Mesleğimiz onurumuzdur”, “Külliyeye hayır” yazıları dikkat çekti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.