Tatar'a şok protesto

Mimar Mühendisler Odaları Birliği‘nin Resepsiyonu’na Külliye protestosu damga vurdu



Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliği, 62. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu düzenledi.

Lefkoşa’daki The Elysium Park’ta gerçekleştirilen ve meslekte 25. yılını dolduran mimarlara da Onur Ödülü verildiği geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Resepsiyonun düzenlendiği salona Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar girdiği sırada mimar ve mühendisler tarafından protesto edildi.

Tatar'ı protesto eden Oda üyeleri "Külliye'ye Hayır" yazılı afişler kaldırdılar.

Şok eylemle karşılaşan Tatar tepki veremezken dövizlerde “Mesleğimiz onurumuzdur”, “Külliyeye hayır” yazıları dikkat çekti.

