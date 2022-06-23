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Tatar: 12 bin dönümlük bir alanın yandı

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Tatar: 12 bin dönümlük bir alanın yandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 12 bin dönümlük bir alanın yanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Can kaybı olmaması tesellimizdir. Devletimiz tüm olanaklarıyla buradadır ve gereken yapılmaktadır, yapılacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında Kriz Komitesi, yangın söndürme çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor.

Yangına, karadan müdahalenin gece boyunca sürdüğünü, sabah saatlerinden itibaren de koordinasyon içinde havadan müdahalenin de yeniden başladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ilgili tüm birimlerin görev başında olduğunu ve büyük bir fedakârlıkla alevlerle mücadele edildiğini kaydetti.

- “İHA’lar bölgeyi tarıyor”

Türkiye’den gelen İHA’ların havadan keşif yaparak alevlerin yoğun olduğu bölgeleri tespit ettiğini, bu bilgilerin Ardahan’daki koordinasyon merkezine iletildiğini ve buradan da havadaki yangın söndürme araçlarına aktarıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, farklı noktalardaki alevlere etkili bir şekilde müdahalenin sürdüğünü vurguladı.

Rüzgâr nedeniyle gece boyunca Ardahan ve Topçuköy’de büyük bir endişe yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, saat 03.00 sıralarında dahi, traktörlerin çalıştığını ve alevlerin bu iki köye sıçramasının önlendiğini dile getirerek, Mersinlik köyünden tahliye edilen vatandaşların da Kaplıca’daki otele yerleştirildiğini belirtti.

Ardahan-Topçuköy-Mersinlik-Tatlısu bölgelerinde 18 kilometrelik bir alanın yangından etkilendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; alevlerin yer yer devam ettiğini, dün Cumhurbaşkanlığı’nın girişimleri sonucu Güney Kıbrıs’tan gönderilen yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin de havadan müdahaleye devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’dan alınan bilgiye göre, yangından etkilenen bölgenin rehabilitasyonu için 600 bin fidan gerektiğini kaydetti.

İlgili tüm birimlerin, tarım bakanının, İskele kaymakamının, itfaiye ekiplerinin, Sivil Savunma Teşkilatı personelinin, komutanların ve kolordunun koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüğünü; kendisinin de dün ve bugün bizzat bu çalışmalara başkanlık ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar; “Şiddetli rüzgâr nedeniyle maalesef 12 bin dönümlük bir alan yanmıştır. Bununla birlikte can kaybı olmaması, tesellimizdir. Devletimiz tüm olanaklarıyla buradadır ve gereken yapılmaktadır, yapılacaktır” dedi.

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