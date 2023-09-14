Tarıma Çağ Atlatacak Proje

KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı yapıldı. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’de ve KKTC’de planlı, altyapısı iyi çalışılmış bir tarımı geliştireceklerini vurguladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı dün Lefkoşa’da Concorde Tower’da yapıldı. Proje ile KKTC’nin toprak ve su kaynaklarının 50 yıllık planı hazırlanacak.Toplantıda açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yaptı.Konuşmaların ardından TC Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a plaket takdim edildi.Açılış toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı’nda konuştu.Kendisinden önceki konuşmacıların teknik detayları ortaya koyduğunu ve çok önemli verileri paylaştığını kaydeden Cevdet Yılmaz, projenin çok kritik bir proje olduğuna vurgu yaptı.Cevdet Yılmaz, bu projeyi gerçekleştirmekle KKTC’de toprağı, suyu daha iyi tanıyacaklarını, geleceğe dönük projeksiyonlar yapacaklarını söyledi. Bir taraftan afet risklerini tespit edip, onları engellerken, diğer taraftan su potansiyeline göre bitki deseni oluşturacaklarını belirten TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yenilenebilen enerji ile tarım politikalarını entegre edeceklerini kaydetti.Katılımcı bir anlayışıyla paydaşların, bakış açıları, fikirleri, beklentileri, ihtiyaçlarının programa yansıyacağını ifade eden Cevdet Yılmaz, Türkiye ile KKTC’nin planlı, programlı bir şekilde iş birliği yürüteceğini söyledi. Yılmaz, Master Planı sonrasında da planı, programı destekleyici çeşitli projelerle de çok daha verimli bir yapı oluşacağını kaydetti.“Su çok kıymetli ve giderek kıymeti daha çok artacak” diyen Yılmaz, tarımsal destekleme politikalarından, bitki desenine varıncaya kadar her konuda su varlığını dikkate alarak, bir planlama yapılması gerektiğini vurguladı.Kullandıkları suyun yüzde 77’sini tarımda kullandıklarını dile getiren Yılmaz, içme suyu ve sanayinin daha az bir paya sahip olduğunu belirtti. Yılmaz, tarımda su verimliliği arttığında toplam su verimliliğinin de arttığına dikkat çekti.Yılmaz, “Bu anlayışıyla Türkiye’de ve KKTC’de planlı, altyapısı iyi çalışılmış bir tarımı geliştireceğiz” şeklinde konuştu.Havalimanı yeni terminal binasını ilk defa gördüğünü ve gurur duyduğunu ifade eden Yılmaz, “Çok büyük bir proje, büyük bir başarı… Bunu hep birlikte başardık. Yeni, yeni başarılara da imza atmamız lazım” dedi.Özgüven içerisinde bilgiye, katılımcılığa önem vererek ve hayalleri programlara, projelere dönüştürüp, gerçekleştirerek, yürüyeceklerini belirten TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Yüzyılının, yüz yıllık cumhuriyet birikiminin zemininde yeni atılımlara, hamlelere hazırlandıkları bir dönem olduğunu söyledi. Bunu birlikte başaracaklarını dile getiren Yılmaz, “Gereksiz tartışmalar, enerjimizi boşa harcadığımız meselelere değil başarıya, vatandaşın taleplerini, beklentilerini esas alan, vatandaşın memnuniyetini, yaşam kalitesini hedefleyen bir anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, mega projelerle algıyı değiştirdiklerini vurguladıCumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Concorde Tower’da gerçekleşen KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı’nda konuştu.Tatar, böyle bir toplantıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, tüm bu çalışmaların aşama aşama KKTC’nin Türk Dünyası ile entegrasyonunu sağlayacağını ve ülke potansiyelinin yakalanmasının önünü açacağını kaydetti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkenin potansiyelini yakalayacak mega projelerin yürütülmekte olduğuna işaret ederek, tüm bu çalışmaların aşama aşama KKTC’nin bir bakıma Türk dünyası ile entegrasyonu ile ülkedeki potansiyelin yakalanması için yapılan tarihi çalışmalar olduğunu kaydetti.Tatar, Türkiye devletinin ve uzmanlarının desteğiyle KKTC’nin mukayeseli avantajlarını artırmak üzere yapılan tarihi toplantı ve çalışmalarla çehreyi değiştirdiklerini, mega projelerle ise algıyı değiştirdiklerini vurguladı.Tüm siyasi ambargolara rağmen, söz konusu çalışmalar, su projesi ve kablo ile elektrik projesi gibi dev projelerin verdiği özgüvenin yanında KKTC’nin artan marka değeri ile yatırım ikliminin iyileştirilmesiyle gelişen sektörlerin tanınmaya giden yol olduğunu kaydeden Tatar, tanınma için karşı tarafın size saygı duyması gerektiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı, Türk Dünyası ile olan ilişkilerde ülkedeki sektör temsilcilerinin, tecrübeleriyle, birikimiyle ve projeleriyle bir fark ortaya koyduğunu söyledi.Böyle bir projenin sadece para ile yapılamayacağını, “hayal olduğu” gerekçesiyle hiçbir finans kuruluşunun ya da Dünya Bankası’nın bu projenin yapılmasına geçit vermeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin tecrübeleri, uzmanlarının dehasının yanında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu iradenin önemini vurguladı.2015 yılında tamamlanan “Asrın Projesi”nin gerçekleştirilmesi aşamasında yaşanan zorluklara da değinen Tatar, 1960’lı yıllarda bu konunun yine gündeme geldiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Savunma Bakanı olan Osman Örek’in, o zaman Makarios’un “Biz Türk suyu içmeyiz” şeklinde yanıt verdiğini kendilerine aktardığını anlattı.Tatar, Cumhurbaşkanı olarak kendisinin de Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle, karşı tarafa, Türkiye’de var olan hatlarla elektriğin enterkonnekte olarak AB ile bağlanması önerisinde bulunduğunu, ardından Güney Kıbrıs’la gelen suyu paylaşabileceklerini ilettiğini ancak bu önerilere yanıt bile alamadıklarını kaydederek, “Bizi muhatap bile kabul etmek istemiyorlar. Bu anlayışla Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.