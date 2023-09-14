Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı’nın Kıbrıs’ta tarıma çağ atlatacak bir proje olduğunu vurguladı

KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı’nda konuşan

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı’nın Kıbrıs Türk halkının gıda güvenliğini garanti altına alacak olmasının yanında, doğru bir stratejiyle Kıbrıs’ta tarıma çağ atlatacak bir proje olduğunu kaydetti.

Çavuş, Türkiye’den adaya ulaşan suyun bugün neredeyse Kuzey Kıbrıs’ın her noktasına ulaştığını söyleyerek, bugün ikinci aşama olarak nitelenen ve suyun toprakla buluşmasından sonraki dönemi planladıklarını belirtti.

Çavuş, projenin başlangıcından bugüne, içme ve kullanma ihtiyacının yanı sıra, toprakla buluşup önce kendine yeten sonra da sanayi ve turizm ile birleşerek tarımda katma değer yaratan bir noktaya gelmesinin en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Çavuş, en büyük hedefin projenin tarımda katma değer yaratan bir noktaya gelmesi olduğunu belirterek, bu projenin Kıbrıs Türk halkının gıda güvenliğinin garanti altına alacak olmasının yanında, iklim krizi yaşanan bu dönemde ülkenin iklimsel dezavantajlarını ortadan kaldıracak doğru bir stratejiyle Kıbrıs’ta tarıma çağ atlatacak bir proje olduğunu vurguladı.

“Güzelyurt’tan başlıyoruz. 18 bin dekar narenciyenin sulanması için ilk su veriliyor. Sırada Mesarya vardır. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Hayal olarak başlayan bu projenin nihayetinde Mesarya da suya kavuşacaktır” diyen Çavuş, sahada büyük emek harcanmakta olduğunu söyledi.

Güzelyurt’a verilecek suyun, kuraklık nedeniyle yeraltı kaynaklarının seviyesinin düşmesi ve tuzlanmanın artmasından kaynaklı yaşanan sorunlara ilaç olacağını ifade eden Çavuş, “Bu bir kalkınma hamlesidir. Yüzyılın projesi olan bu projenin önüne çıkan engelleri aşmakta kararlıyız ve bu kararlılıkla da çalışmalarımıza nefes almadan devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

