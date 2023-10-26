"Tarihi Yapılarımız Evkaf'ın Restorasyonlarıyla Yenileniyor"

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kültürel mirasımıza sahip çıkmak amacıyla tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Geçmişten günümüze uzanan önemli yapıları koruma ve yenileme gayesiyle hareket eden Evkaf, çeşitli bölgelerde bakım ve onarım faaliyetlerine devam ediyor.



Son olarak, Geçitkale Camisi, Aziz Efendi Türbesi, Kurt Baba Türbesi, İttik Dede Türbesi ve Küçük Kaymaklı bölgesindeki eski mezarlık içerisinde bulunan şehitlik yenilenerek eski ihtişamına kavuştu. Bu restorasyon çalışmalarıyla, tarihi yapıların özgün özelliklerinin korunması ve gelecek nesillere hatırlanabilir bir tarih bırakılması amaçlanıyor.



Evkaf, kültürümüzü ve tarihimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek için birçok tarihi eseri restore ederek kültürel değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyor. Restorasyon projeleri, tarihi yapıların zarar görmesini önlemek ve toplumun kültürel kimliğini güçlendirmek için büyük önem taşıyor.