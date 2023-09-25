Tarihi Bir Yelken Seyri Barış İçin Atıldı"

Uluslararası Barış Günü'nde Kıbrıs deniz sahası içinde gerçekleştirilen tarihi bir tam yelken seyri, “Winds Of Change” (Değişim Rüzgarları) yelken takımı tarafından başarıyla tamamlandı. Bu özel girişim, Kıbrıslı Olimpiyat sporcusu Dr. Sophia Papamichalopoulos (Vancouver 2010) tarafından tasarlanmış ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Genç Liderler programı tarafından desteklenmiştir.

“Winds Of Change” (Değişim Rüzgarları) ekibi, son 50 yıl içerisinde Kıbrıs'ın etrafını yelkenle dolaşan ilk iki toplumlu yelken takımı olarak tarihi bir başarıya imza atmıştır. Projeyi üç aşamada başarıyla tamamlayan ekip, 21 Eylül 2023'te tam yelken seyrini tamamlamıştır.

Bu son aşamada, 10 kişilik iki toplumlu yelken takımı, Sophia ve Kıbrıslı Olimpiyatçı kardeşi Christopher (Vancouver 2010) dahil olmak üzere, Kıbrıs etrafındaki 326.2 deniz mili uzunluğundaki yelken seyrini gerçekleştirdi. "Valhalla" adlı 45 fitlik bir Hanse yelkenli tekne ile Larnaka'dan yola çıkan ekip, adanın çevresinde hafif rüzgarlarla karşılaşarak bu tarihi yolculuğu tamamladı. Bu başarı, ekip üyelerine "Competent Crew" sertifikası kazandırdı.

“Winds Of Change” (Değişim Rüzgarları) elçileri, çoğunluğu 18 ila 34 yaşları arasında olan gençlerden oluşuyor ve bu gençler, projenin Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklediğine inanıyorlar. Bu amaçlar, "Meydan Oku, Güçlendir, İlham Ver, Birlikte" sloganıyla özetlenmektedir. Genç Kıbrıslılardan oluşan bu güçlü ekip, sporun barışı teşvik eden ve sosyal gelişime katkı sağlayan bir araç olduğu konusunda ilham kaynağı olmuştur.

Projeye destek veren ve iletişimde bulunan bir dizi destekçi ve arkadaş, bu tarihi tam yelken turunun başarılı bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur. Sophia, bu başarının sadece bir başlangıç olduğuna inanıyor ve sporun insanları ortak bir amaç etrafında bir araya getirebilme gücünü vurguluyor.

Bu tarihi tam yelken seyri, Kıbrıs'ta ve uluslararası düzeyde, sporun bir barış aracı olarak nasıl kullanılabileceğini gösteren bir örnek olarak önemli bir kilometre taşı olmuştur. Sophia Papamichalopoulos ve “Winds Of Change” (Değişim Rüzgarları) ekibi, gelecekte daha fazla benzer projenin hayata geçirilmesine ilham kaynağı olmayı hedeflemektedir. Bu özel projenin belgeseli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Uluslararası Kalkınma ve Barış için Spor Günü'nde gösterilecektir.