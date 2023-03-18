Tarih ile sanatı birleştiren önemli bir koleksiyon

Zaferin 108’inci yılında Çanakkale kahramanlarını, YDÜ Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sergilenen “Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu”nu ziyaret ederek selamlayın

Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin en önemli kırılma anlarından olan Çanakkale Zaferi’nin üzerinden 108 yıl geçti. Sadece Türk tarihinin değil Avrupa tarihinin de seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi’nin en önemli bölümü ise dönemin en gelişmiş ve görkemli savaş gemilerinin mücadelesine sahne olan denizde yaşandı.

İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan Birleşik Filo, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’u kuşatmayı ve çevre bölgelerle birlikte boğazların denetimini ele geçirmeyi planlıyordu. 18 Mart 1915’te zaferle sonuçlanan deniz savaşında İngiliz ve Fransız tarafına geçit vermeyen Türk kuvvetleri, aylarca süren kara savaşında verilen on binlerce kayba rağmen Müttefik Devletleri geri çekilmek zorunda bırakmıştı.

İşte bu destansı savaşta yer alan ve pek çoğu Çanakkale Boğazı’nın sularına gömülen gemiler, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sizleri bekliyor. Ücretsiz olarak ziyarete açık olan koleksiyon, Çanakkale Deniz Savaşı’nda yer alan 26 geminin gerçekçi maketleri ve bu savaşı konu alan diğer pek çok eseri bir araya getiriyor.

ÇANAKKALE EFSANESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BÜYÜK KÜTÜPHANE SERGİ SALONU’NDA!

Koleksiyonda yer alan, Nusret Mayın Gemisi’nden Queen Elizabeth’e, Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı Savarona’dan Samsun’a çıkarak ulusal kurtuluş savaşının başlattığı Bandırma Vapuru’na kadar 26 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerle tarihe yolculuk yapabilirsiniz.

Ünlü Türk, İngiliz ve Fransız gemilerinin bir arada bulunduğu ve maketlerin boyutları 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor. Sergide, Çanakkale’yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemilerinden Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de yer alıyor.

Bu eşsiz koleksiyonu ziyaret ettikten sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni de ziyaret ederek pek çok eşsiz sanat eserini ve klasik otomobilden gemi maketlerine, kılıç koleksiyonundan cam eşya koleksiyonuna kadar pek çok eseri de görebilirsiniz.

