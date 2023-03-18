Tarih ile sanatı birleştiren önemli bir koleksiyon

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Tarih ile sanatı birleştiren önemli bir koleksiyon

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Zaferin 108’inci yılında Çanakkale kahramanlarını, YDÜ Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sergilenen “Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu”nu ziyaret ederek selamlayın

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Tarih ile sanatı birleştiren önemli bir koleksiyon
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Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin en önemli kırılma anlarından olan Çanakkale Zaferi’nin üzerinden 108 yıl geçti. Sadece Türk tarihinin değil Avrupa tarihinin de seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi’nin en önemli bölümü ise dönemin en gelişmiş ve görkemli savaş gemilerinin mücadelesine sahne olan denizde yaşandı.
İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan Birleşik Filo, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’u kuşatmayı ve çevre bölgelerle birlikte boğazların denetimini ele geçirmeyi planlıyordu. 18 Mart 1915’te zaferle sonuçlanan deniz savaşında İngiliz ve Fransız tarafına geçit vermeyen Türk kuvvetleri, aylarca süren kara savaşında verilen on binlerce kayba rağmen Müttefik Devletleri geri çekilmek zorunda bırakmıştı.
İşte bu destansı savaşta yer alan ve pek çoğu Çanakkale Boğazı’nın sularına gömülen gemiler, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sizleri bekliyor. Ücretsiz olarak ziyarete açık olan koleksiyon, Çanakkale Deniz Savaşı’nda yer alan 26 geminin gerçekçi maketleri ve bu savaşı konu alan diğer pek çok eseri bir araya getiriyor.
ÇANAKKALE EFSANESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BÜYÜK KÜTÜPHANE SERGİ SALONU’NDA!
Koleksiyonda yer alan, Nusret Mayın Gemisi’nden Queen Elizabeth’e, Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı Savarona’dan Samsun’a çıkarak ulusal kurtuluş savaşının başlattığı Bandırma Vapuru’na kadar 26 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerle tarihe yolculuk yapabilirsiniz.
Ünlü Türk, İngiliz ve Fransız gemilerinin bir arada bulunduğu ve maketlerin boyutları 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor. Sergide, Çanakkale’yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemilerinden Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de yer alıyor.
Bu eşsiz koleksiyonu ziyaret ettikten sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni de ziyaret ederek pek çok eşsiz sanat eserini ve klasik otomobilden gemi maketlerine, kılıç koleksiyonundan cam eşya koleksiyonuna kadar pek çok eseri de görebilirsiniz.
 
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