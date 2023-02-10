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Tarifsiz bir acı

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Osman Akın, evladının formasına baktı, son kez kokusunu içine çekti

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Tarifsiz bir acı
Hayatını voleybola adayan, sayısız sporcu yetiştiren Osman Akın, dün kendisi gibi voleybol aşığı oğlu Doruk Akın'ın cansız bedenini teşhis etme acısını yaşadı.
Enkazdan, Doruk'a ait voleybol forması da çıktı, Osman Akın'a teslim edildi. Akın, uzun süre formaya acı bakarak ağladı, kimse teselli edemedi...
 
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