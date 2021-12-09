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Tanya’dan Akıncı’ya ziyaret

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Tanya’dan Akıncı’ya ziyaret
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KKTC. 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MasterChef programlarında Kıbrıs Türk toplumunu başarıyla temsil eden, Kıbrıs mutfağının lezzetlerinin tanıtımını sağlayan Tanya Kilitkayalı’nın kendisine dün ziyarete geldiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.
 

 
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