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“Tanınma yolunda ilerliyoruz”

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Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştüğüne dikkat çekerek, tanınma yolunda ilerlendiğini ifade etti

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“Tanınma yolunda ilerliyoruz”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Girne ilçesi muhtarları toplantısına katıldı.
Girne’de yapılan toplantıda Tatar yaptığı konuşmada, halkın sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını öğrenmek için sürekli halkın içinde bulunduğunu belirterek, seçimle göreve gelen muhtarların, yönetimin en alt basamağında olduğunu ve halka büyük hizmet verdiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptığı yatırımlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin istihdam ve hizmet konularında gelişmeye devam ettiğini söyledi.
Azerbaycan ziyaretinden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü ve tanınma yolunda ilerlendiğini ifade etti.
 
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