Adıyaman’da İsias Otel enkazında can veren Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Hayal Gençalioğlu’nun ardından acılı annesi Sibel Kumsal, yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Kumsal’ın paylaşımı şöyle:

“Tam 13 gündür yoksun annem. İyi misin oralarda?

Evladının üstüne toprak atıldığını gören bir annenin yüreğini gördün mü?B

ir başına kalmış bir babanın eve dönüşünün anlamsızlığını?

Evladının cansız bedenini gören bir annenin, hayatta oluşunun ızdırabı?

Hangi çocuk için ağlayacağına şaşırdığın oldum.

