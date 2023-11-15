Talih kuşu Mağusa'ya kondu

15 Kasım Özel Çekilişinde 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa ajanımız Aydın Solak tarafından satılan "40396" numaralı bilete isabet etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2023 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "40396" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL ve toplam ikramiye 13.173.750 TL olacak. Bilet fiyatının 150 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından (16 Kasım 2023) itibaren satışa sunulacak.

3,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

40396

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

87909

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09451

25538

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

67327

89415

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06431

53159

83389

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12746

31525

35857

48319

75772

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18171

21766

21781

38433

39194

39963

46344

51042

51376

57417

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00861

01685

13274

22516

30268

33946

36370

37586

39279

40651

50308

55498

57456

86628

88674

3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00396

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20396

30396

40096

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40306

40316

40326

40336

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40366

40376

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Son 2 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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