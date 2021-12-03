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Talaykurt, UBP’den aday adayı

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23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimiyle ilgili Ulusal Birlik Partisi’nde devam eden adaylık sürecinde Merkezi İhale Komisyonu Eski Başkanı, Müşavir Halil Talaykurt, UBP’den milletvekili aday adayı olduğunu kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

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Talaykurt, UBP’den aday adayı
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23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimiyle ilgili Ulusal Birlik Partisi’nde devam eden adaylık sürecinde Merkezi İhale Komisyonu Eski Başkanı, Müşavir Halil Talaykurt, UBP’den milletvekili aday adayı olduğunu kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Aday olduktan sonra paylaşımda bulunan Talaykurt, “Allah’ın izni ile aday adaylığı başvurumu yaptım. Sevgili üyelerimizin desteğini beklerim.
Çıktığımız bu hizmet yarışında Allah yar ve yardımcımız olsun…” sözleri ile üyelerden destek beklediğini ifade etti.
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