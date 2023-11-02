Takla atarak durabildi

Lefkoşa Mağusa anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yoldan çıkıp takla attı

Lefkoşa Mağusa anayolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Kaza saat 13:30 sıralarında, Korkuteli mevkiinde meydana geldi.49 yaşındaki Esra Kanatlı, yönetimindeki NG 472 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir takla attıktan sonra yol kenarında sağ yan tarafı üzerinde durdu.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Esra Kanatlı, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavi altına alındı.İKİ KAZADA SÜRÜCÜLER TUTUKLANDIÖte yandan Lapta ve Girne’de iki trafik kazası yaşandı, kazalar sonucu yaralanan olmadı. İki kişi tutuklandı.Önceki gece 20.00 sıralarında Lapta’da 23 yaşındaki Özden Yetim, 118 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KR 877 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarı çıktı ve banket içerisinde park halinde bulunan FZ 685 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.Kaza sonucu yaralanan olmadı. KR 877 plakalı araç sürücüsü Özden Yetim tutuklandı.GİRNE'DEKİ KAZA...Yine önceki gün 23:30 sıralarında, Girne’de Yasemin sokak üzerinde, 35 yaşındaki Soner Aydoğan yönetimindeki VB 107 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen 27 yaşındaki Ayjeren Guvanjova (K-27) yönetimindeki PK 651 plakalı salon aracın sağ dikiz aynasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VB 107 plakalı araç sürücüsü Soner Aydoğan tutuklandı.