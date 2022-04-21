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“Takım kaptanı seni oyundan çıkarmak istiyor”

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Atun’u işaret ederek “Takım kaptanı seni oyundan çıkarmak istiyorsa buna saygı duymak zorunda olmalıydı” ded

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“Takım kaptanı seni oyundan çıkarmak istiyor”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, ülkede yaşanılan siyasi krize dair değerlendirmede bulundu.
Hasipoğlu, “Dejavu yaşıyoruz, bunların olmasını istemezdik” diyerek sözlerine başladı ve yaşanılan sürece rağmen UBP her zaman dimdik ayakta olduğunun altını çizerek önceki gün Sucuoğlu’na verilen desteği işaret etti.
Atun’un tavrına yönelik değerlendirmede bulunan Hasipoğlu, “Günün sonunda bu bir özveri olayıdır. Ben bir kriz yaratmak istemedim uzlaşı yoluna başvurdum bu şekilde düşünmek lazım Bakanlar Kurulu’nda ben yoktum ama bu Başbakan’ın kararıdır. Bütün bakanların yapacağı eylemde Başbakan’ın sorumluluğundadır” ifadeleri ile kendi istifa sürecini anımsattı.
Hasipoğlu, “Atun çok kıdemli bir vekil arkadaşımız. Bir görüş farklılığı olabilir, kabine içinde olabilir. Ama gün sonu takım kaptanı seni oyundan çıkarmak istiyorsa buna saygı duymak zorunda olmalıydı” diyerek “olay makam değil hizmet ve uyum olayıdır şu anda da bir uyumsuzluk var” dedi.
 
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