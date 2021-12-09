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Taçoy, negatife döndü

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Koronavirüse yakalanan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, negatife döndüğünü açıkladı ve kendisini gayet iyi hissettiğini vurguladı

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Taçoy, negatife döndü
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Korona virüse yakalanan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, negatife döndüğünü duyurdu.
Hasan Taçoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli dostlarım, yol arkadaşlarım;
Bildiğiniz üzere geçen hafta korona virüs testim pozitif çıkmış ve kendimi karantinaya almıştım.
Bu sürede Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlara harfiyen uydum.
Bekleme ve kontrol sürecinin ardından bugün yapılan ilk testimin sonucunun negatif çıktığını sizlere duyurmak istiyorum.
Sağlığım ve gücüm yerinde, kendimi gayet iyi hissediyorum.
Geçmiş olsun dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim.
Yarın yapılacak ikinci testimin de negatif olacağını umuyorum.
Partimiz UBP’nin tek başına iktidar yürüyüşünde, bir an bile sizlerden ayrı kalmak istemedim. İyiyim, güçlüyüm, sağlığım yerinde.
Tek başına iktidar yürüyüşümüzde, partimin bir neferi olarak hazırım.
Sağlıkla kalın.
 
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