Tacan Reynar KTÖS’ü ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Milletvekili adayı olarak açıkladığı Tacan Reynar, TDP Genel Sekreter Ersen Sururi, Eğitim Sekreteri Yeşim İlkan Beyaz ve MYK üyesi Çelen Çağansoy eşliğinde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ve Dış İlişkiler Koordinatörü Gizem Kavaz’ın bulunduğu ziyarette ilk sözü alan TDP Genel Sekreteri Ersen Sururi, ara seçimlerin yapılmasının Anayasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, bu seçimlerin kendileri için TDP&TKP birleşmesinin ardından girecekleri ilk seçim olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını belirtti.Sururi, “Bizler ayrılığın bedelini ödemiş ve solda birleşmenin önemini anlamış bir anlayıştan geliyoruz. Bunun yanında bütünleşmeden doğan gücümüzün farkındayız. Bunun da hem bu seçimde hem sonraki seçimlerde de görüleceği inancındayız. Bu seçim bizim için aynı zamanda bir başlangıç anlamı da taşıyor” dedi.Sururi sonrası sözü alan TDP Milletvekili adayı Tacan Reynar, son dönemde yükselen öğretmen mücadelesine işaret ederek, emek mücadelesi veren öğretmenlerin atama hükümet odakları tarafından dövülmeye çalışılmasına karşı öğretmenden taraf olduklarını belirtti.Reynar, “Bizler de 1976’dan beri süregelen bir geleneğin temsilcileriyiz. Tek vekil için yapılacak bir seçimin neyi değiştireceği sorgulanıyor. Ancak solda birleşme konusunda örnek teşkil eden ve rol üstlenen TDP&TKP Meclis’te temsil edilmiyor. Meclis’te farklı bir muhalif ses için biz bu sesin oraya taşınması gerektiğine inanıyoruz. Vermiş olduğunuz mücadelede her zaman yanınızdayız ve omuz omuzayız. Bunun Meclis kanadında da daha yüksek sesle gündeme gelmesini sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.-Ödül töreniBu arada, Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Milletvekili adayı olarak açıkladığı Tacan Reynar, Basın Emekçileri Sendikası’nın (Basın-sen) düzenlediği 22. Kutlu Adalı Basın Ödülleri törenine katılarak, ödül kazanan bazı gazetecilere ödül verdi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı olarak açıkladığı Sami Özuslu ile bir araya gelerek sohbet ettiTDP’den yapılan açıklamaya göre, Merkez Lefkoşa’da dün akşam düzenlenen ödül törenine ödül vermek üzere davet edilen Reynar, burada gazeteciler ve basın çalışanlarıyla bir araya geldi, eski bir Yargıç ve bir Hukukçu olarak 27 yıldır failleri cezalandırılmayan Gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin hukuki süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı, siyasi iradeye işaret etti.Basın Emekçisi Ödülü’ne layık görülen Yenidüzen Gazetesi’nden Meltem Sonay’a ödülünü takdim eden Reynar, sonrasında da seçimlerdeki rakibi Sami Özuslu ile bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi.