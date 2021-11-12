“Süt vermeme eylemine gidebiliriz”

Hayvancılar Birliği, Başbakan Sucuoğlu’na taleplerini aktardı ancak herhangi bir uzlaşı sağlanamadı. Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları, süt vermeme gibi eyleme gidebileceklerini açıkladı



Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile gerçekleştirdikleri toplantı sonrası Tarım Bakanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

Hayvancıların durumu ile ilgili genel bir görüşme gerçekleştiren Naimoğulları, ortak bir zeminde uzlaşı sağlayamadıklarını ifade etti.

Özellikle süt konusunda belirsizlik yaşandığını ifade eden Naimoğulları, sözlerinde şunlara değindi:

“Gelin süt fiyatını da döviz endeksleyelim siz de onun karşılığını ödeyin hayvancıya dedik. Her şeyiniz döviz bazında ama hayvancılar geçimini Türk Lirası üzerinden ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayvancılarımız büyük sıkıntı içinde. Bir torba yem 200 TL’ye dayandı. Bugün için yapılan bir iyi niyet göstergesi vardı. Bunun tamamen bizim talebimiz noktasına getirilmesi ve küçükbaş hayvancıya 40 kilo yem desteğinin yapılmasını istiyoruz. Biz de Yönetim Kurulu’nda görüşmeler yapıp, gereken tepkileri ortaya koyacağız. Yeni bir hükümet, yeni bir Başbakan. Seçime gitmeden önce üreticinin sıkıntılarını biliyorlarsa ve üretimin küçüldüğünü görüyorlarsa bu noktalarda biraz daha duyarlı olarak üreticinin ayakta kalabilmesini sağlayabilmeliyiz.

Hükümet gerekeni ortaya koymalıdır. Bu tepkiler devam edecektir. Hiçbir uzlaşı sağlanamamıştır. Arpa fiyatı bir müddet daha aynı kalacak ama küçükbaş hayvancıya yem desteği yapılacağını öğrendik. Onun dışında hiçbir gelişme olmadı. Biliyorsunuz ki sütün yüzde 50’si süt borsasına giriyor ve haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor. Yaptığınız 60 kuruşluk zam borsada eriyecektir. Yapacağımız çağrılarla tepkimiz büyümeli. Buradan hayvancılara çağrımdır.

Süt fiyatları noktasında bizim ortaya koyduğumuz çalışmaya yanaşılmadı. Koyun sütüne 10 TL keçi sütüne 8 TL talep ettik ama aynı noktaya gelemedik. Eylemler ille de yol kapatmakla olmaz. Süt vermeme gibi eylemsel tepkilerimiz olacaktır. Bu sıkıntılı dönemde zamların duyarsızlığı devam etmesin, bizi de eyleme sürüklemesinler.

Küçükbaş hayvancılık noktasında da büyük sorun yaşıyoruz. Hayvanlarını satamaz hale geldiler. Hem ekonomik hem de diğer sebeplerden ötürü satış yapamıyorlar. Kuraklıktan ötürü yem alamayacak durumdadırlar. Alınması gereken tedbirler ve kararlar gecikiyorsa o zaman demek ki burada hellim tescilini sağlayan biri yok. Tescil durumu da siyasi olarak ortada. Eğer siz bunlara önem veriyor ve duyarlı davranmak istiyorsanız, küçükbaş hayvancılığa önem vermelisiniz. Temmuz ayından beri verilmesi gereken yem desteği 5 aydır hala verilmiyor. Maliyede para olmadığı söyleniyor, hükümet krizleri araya giriyor ancak bu saatten sonra düşünceler net bir şekilde ortaya koyulmalı. Hem yem desteği hem de süt fiyatları noktasında gelinmesi gereken noktaya gelinmemiştir.”

