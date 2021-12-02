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Süt, peynir ve hellime bir zam daha

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1 Lt sütün raf fiyatı 9.95 TL’den, 10.95 TL’ye, 1 kg hellimin fiyatı 73.50 TL’den 95 TL’ye, beyaz peynirin fiyatı ise 56.70 TL’den 74 TL’ye yükseldi

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Süt, peynir ve hellime bir zam daha
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1 Lt sütün raf fiyatı 9.95 TL’den, 10.95 TL’ye, 1 kg hellimin fiyatı 73.50 TL’den 95 TL’ye, beyaz peynirin fiyatı ise 56.70 TL’den 74 TL’ye yükseldi
 
 
 
Koop-Süt tarafından, 2 hafta arayla süt, hellim ve peynir fiyatlarına zam yapıldı.
Dünden itibaren yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre 1 Lt sütün raf fiyatı 9.95 TL’den, 10.95 TL’ye, 1 kg hellimin (az tuzlu) fiyatı ise 73.50 TL’den 95 TL’ye çıktı. Yeni fiyat listesine göre beyaz peynirin fiyatı ise 56.70 TL’den 74 TL’ye yükseldi.
 
                                     ESKİ                                      YENİ               
 Fiyat: 
1lt Süt:                         9.95 TL                                  10.95 TL                
1 kg hellim (Az tuzlu): 73.50 TL                                 95 TL                   
Beyaz peynir:              56,70 TL                                 74 TL                    
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