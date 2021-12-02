Süt, peynir ve hellime bir zam daha

1 Lt sütün raf fiyatı 9.95 TL’den, 10.95 TL’ye, 1 kg hellimin fiyatı 73.50 TL’den 95 TL’ye, beyaz peynirin fiyatı ise 56.70 TL’den 74 TL’ye yükseldi
Koop-Süt tarafından, 2 hafta arayla süt, hellim ve peynir fiyatlarına zam yapıldı.
Dünden itibaren yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre 1 Lt sütün raf fiyatı 9.95 TL’den, 10.95 TL’ye, 1 kg hellimin (az tuzlu) fiyatı ise 73.50 TL’den 95 TL’ye çıktı. Yeni fiyat listesine göre beyaz peynirin fiyatı ise 56.70 TL’den 74 TL’ye yükseldi.
ESKİ YENİ
Fiyat:
1lt Süt: 9.95 TL 10.95 TL
1 kg hellim (Az tuzlu): 73.50 TL 95 TL
Beyaz peynir: 56,70 TL 74 TL
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