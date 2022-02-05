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"Süreci grip gibi geçiriyorum"

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Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Tatar "Ben 4 aşılı biri olarak süreci grip gibi geçiriyorum" dedi

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"Süreci grip gibi geçiriyorum"
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) çevrim içi katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Hafta sonu Türkiye'den döndüğünde Covid-19 testinin negatif olduğunu ancak ertesi gün grip olduğunu hissedip tekrar test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını belirten Tatar, grip olan herkesi test yapmaya çağırdı.
Tatar, "Ben 4 aşılı biri olarak süreci grip gibi geçiriyorum. Bu nedenle herkesi aşı olmaya çağırıyorum" dedi.
 
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