Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Tatar "Ben 4 aşılı biri olarak süreci grip gibi geçiriyorum" dedi



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) çevrim içi katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu Türkiye'den döndüğünde Covid-19 testinin negatif olduğunu ancak ertesi gün grip olduğunu hissedip tekrar test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını belirten Tatar, grip olan herkesi test yapmaya çağırdı.

Tatar, "Ben 4 aşılı biri olarak süreci grip gibi geçiriyorum. Bu nedenle herkesi aşı olmaya çağırıyorum" dedi.

