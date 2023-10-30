banner913
banner932
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
10 0
Dereboyu’nda cumhuriyet coşkusu
Dereboyu’nda cumhuriyet coşkusu
20 0
 
MTG, Lefkoşa'da moral buldu
MTG, Lefkoşa'da moral buldu
15 0
Doğan dört dörtlük
Doğan dört dörtlük
46 0
Kış saati uygulaması başlıyor
Kış saati uygulaması başlıyor
19 0
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
23 0
Savcılık, davada ısrarlı
Savcılık, davada ısrarlı
27 0
banner964

Sun Express’ten KKTC’ye ilk uçuş

banner476

Sun Express Hava Yolları, KKTC’ye ilk uçuşunu gerçekleştirdi

banner974
Sun Express’ten KKTC’ye ilk uçuş
banner971
Sun Express Hava Yolları, T&T Havalimanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümüne denk gelen ilk uçuş bugün saat 14.05’de T&T Ercan Havalimanı’na yapıldı.
İzmir’den dün öğleden sonra Ercan Havalimanı’ndaki piste teker koyan ilk uçağa itfaiye tarafından “su takı” yapıldı, T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından uçak ekibe ve yolculara “Ercan’a Hoş geldiniz” pankartı açılarak, ekibe çiçek takdim edildi.
SXS kodu ile İzmir’den T&T Ercan Havalimanı’na Pazar, Pazartesi, Perşembe ve cuma günlerinde karşılıklı haftada dört sefer yapacak Sun Express Havayolları, dün KKTC’ye 118 yolcu getirdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.