Sun Express’ten KKTC’ye ilk uçuş

Sun Express Hava Yolları, KKTC’ye ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Sun Express Hava Yolları, T&T Havalimanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümüne denk gelen ilk uçuş bugün saat 14.05’de T&T Ercan Havalimanı’na yapıldı.

İzmir’den dün öğleden sonra Ercan Havalimanı’ndaki piste teker koyan ilk uçağa itfaiye tarafından “su takı” yapıldı, T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından uçak ekibe ve yolculara “Ercan’a Hoş geldiniz” pankartı açılarak, ekibe çiçek takdim edildi.

SXS kodu ile İzmir’den T&T Ercan Havalimanı’na Pazar, Pazartesi, Perşembe ve cuma günlerinde karşılıklı haftada dört sefer yapacak Sun Express Havayolları, dün KKTC’ye 118 yolcu getirdi.

