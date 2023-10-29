Sun Express Ercan seferlerine başladı

Sun Express Hava Yolları, T&T Ercan Havalimanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.T&T’den verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümüne denk gelen ilk uçuş bugün saat 14.05’de T&T Ercan Havalimanı’na yapıldı.İzmir’den bugün öğleden sonra Ercan Havalimanı’ndaki piste teker koyan ilk uçağa itfaiye tarafından “su takı” yapıldı, T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından uçak ekibe ve yolculara “Ercan’a Hoş geldiniz” pankartı açılarak, ekibe çiçek takdim edildi.SXS kodu ile İzmir’den T&T Ercan Havalimanı’na Pazar, Pazartesi, Perşembe ve cuma günlerinde karşılıklı haftada dört sefer yapacak Sun Express Havayolları, bugün KKTC’ye 118 yolcu getirdi.